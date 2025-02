Criminosos invadem sistema de câmeras da casa da atriz Mel Maia Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 10h42 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h06 ) twitter

Criminosos conseguiram invadir as imagens das câmeras de monitoramento da casa da atriz Mel Maia no Rio de Janeiro. Hackers conseguiram violar a privacidade da artista após mãe dela abrir e-mail malicioso. A situação foi percebida a tempo e a polícia foi acionada. Especialistas recomendam cautela com links desconhecidos e aconselham o uso de senhas fortes e exclusivas.

