Criminosos invadem oficina e furtam caminhonete | Balanço Geral Minas

Na noite de sexta-feira, uma caminhonete F1000 cinza, placa GQI-7093, ano 1989, foi furtada de uma tornearia e mecânica no bairro Custódio Pereira, em Uberlândia. De acordo com imagens de câmeras de segurança, dois homens, usando blusas de frio para cobrir o rosto, entraram no local após abrirem a porta com uma possível cópia da chave.

Dentro do local, os suspeitos ligaram a caminhonete e carregaram-a com diversas peças de clientes e ferramentas da empresa. O boletim de ocorrência registra a suspeita de que os criminosos usavam uma cópia da chave para acessar o local.

No momento da fuga, um outro veículo que passava pela rua diminuiu a velocidade por receio de um acidente. A polícia investiga o caso e busca por pistas que levem à identificação e captura dos suspeitos.

