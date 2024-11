Criminosos invadem loja de cosméticos e causam prejuízo de R$30 mil Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h50 ) twitter

Na madrugada desta sexta-feira (08), uma loja de cosméticos localizada no Bairro Maravilha, em Uberlândia, foi alvo de um furto audacioso. Dois suspeitos entraram no estabelecimento por volta das 3h da manhã e levaram diversos produtos, gerando um prejuízo estimado em R$30 mil, de acordo com a proprietária, Elaine Araújo.

Segundo informações de Elaine e o registro da câmera de segurança, o crime ocorreu sem qualquer arrombamento visível. A porta sanfonada da loja, protegida por trancas com sistema tetra-chave, não foi danificada.

