Criminosos invadem distribuidora, roubam caminhão e deixam prejuízo de R$100 mil

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Uma transportadora no bairro Marta Helena, em Uberlândia, foi alvo de invasão e roubo na madrugada de ontem (02). Criminosos arrombaram o portão principal e levaram um caminhão carregado com mercadorias, causando um prejuízo estimado em R$100 mil.

As vítimas acreditam que os bandidos permaneceram no local por pelo menos uma hora. Apesar da presença de câmeras de segurança, as imagens não foram gravadas devido à danificação da fiação. O alarme da empresa também não disparou, facilitando a ação dos criminosos.

O caminhão foi recuperado, mas as cargas não foram encontradas. Segundo uma das notas fiscais dos produtos, o prejuízo já ultrapassa R$60 mil. Acredita-se que o valor total das mercadorias roubadas chegue a R$100 mil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8PcO5bAjNi0

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=I-_S5xLg0lM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=XSQE0mm8BTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #furto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.