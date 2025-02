Criminosos invadem condomínios em SP e furtam bicicletas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 28/01/2025 - 12h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 01h16 ) twitter

Criminosos têm invadido condomínios para furtar bicicletas. Em São Paulo, mais de 300 bicicletas são levadas todos os meses. Os ladrões não se importam com câmeras de segurança. Imagens mostram grupos forçando portões e fugindo com as bikes. O uso das bicicletas pelos criminosos facilita outros furtos rápidos nas ruas.

