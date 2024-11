Criminosos invadem casas durante o dia e preocupam moradores do bairro São Lucas, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/11/2024 - 19h03 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Moradores do bairro São Lucas, na região centro-sul de Belo Horizonte, estão preocupados com uma sequência de invasões, em plena luz do dia, registradas nos últimos meses. O alvo dos suspeitos são as casas. Segundo os moradores, os criminosos tocam as campainhas e, quando ninguém atende, entram e levam tudo o que conseguem carregar. Em um dos imóveis, eles abriram o portão da garagem, entraram com carro e depois saíram como se fossem os moradores.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.