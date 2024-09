Criminosos invadem casa no Roosevelt e causam prejuízo de R$ 70 mil | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 07h35 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h54 ) ‌



Uma residência no bairro Roosevelt, em Uberlândia, foi invadida por criminosos no fim de semana, resultando em um furto que gerou um prejuízo estimado em R$ 70 mil. A casa, que não possuía câmeras de segurança, foi alvo dos assaltantes, que levaram televisões, computadores, videogames, joias e até roupas que a família iria usar para um show no final de semana. Imagens das câmeras de segurança de uma vizinha capturaram a movimentação dos bandidos, que utilizaram um carro para entrar na residência e realizar o furto.

O crime aconteceu à noite, e a família, que mora na casa há mais de 20 anos, nunca havia enfrentado uma situação semelhante. No dia seguinte, a vítima, que preferiu não ser identificada, registrou o boletim de ocorrência e espera que, com as imagens fornecidas pela vizinhança, a polícia consiga identificar os responsáveis. Apesar do susto e do medo, a família lamenta o grande prejuízo material.

‌



