Criminosos fingem ser entregadores e arrastam vítima durante roubo em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/11/2024 - 07h26 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h43 )

Um flagrante impressionante foi registrado por câmeras de segurança no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia. Um homem foi arrastado por cerca de 50 metros ao tentar evitar que seu celular fosse roubado por dois criminosos que se passaram por entregadores para agir sem levantar suspeitas. A vítima tentou segurar o veículo usado na ação, mas foi levada por alguns metros antes de cair.

A dupla foi localizada pouco tempo depois no bairro Umuarama. O veículo utilizado no crime estava estacionado em uma residência, onde os suspeitos tentaram fugir durante a abordagem policial, mas acabaram presos. Além do celular da vítima, outros 12 aparelhos foram encontrados no local, indicando que os criminosos podem estar envolvidos em outros roubos na região.

Os homens foram levados para a delegacia, e a polícia segue investigando o caso. A ação foi um alerta para a população sobre a necessidade de redobrar a atenção em situações que pareçam suspeitas, especialmente envolvendo entregadores ou pessoas em veículos adaptados para serviços de entrega.

