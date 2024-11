Criminosos atacam e incendiam ônibus em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 07h59 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h01 ) twitter

Criminosos atacaram ônibus em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em uma série de ações violentas que resultaram na queima de quatro veículos de transporte público em menos de 24 horas. O primeiro incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Santa Rosa, onde sete homens armados renderam o motorista de um ônibus que se preparava para iniciar sua rota e incendiaram o veículo. O fogo se espalhou, atingindo duas casas próximas e deixando parte do bairro sem energia elétrica.

Outros ataques foram registrados no domingo (13). Dois ônibus foram queimados no terminal Santa Luzia, e, durante a tarde, mais um veículo foi incendiado no bairro Morumbi. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento em toda a cidade e está trabalhando em conjunto com outros órgãos de segurança pública para identificar os responsáveis pelos crimes. A PM pede que a população colabore com informações através dos números 190 e 181.

