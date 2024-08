Criminosos atacam 14 ônibus após morte de chefe do tráfico no Rio Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/08/2024 - 18h33 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Criminosos invadiram doze ônibus e incendiaram outros 2 após morte de chefe da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Os veículos foram usados para bloquear vias e dificultar a circulação da polícia no Complexo do Chapadão. A ordem do tráfico para queimar ônibus também se estendeu para Belford Roxo, na Baixada Fluminense e São Gonçalo, na região metropolitana.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.