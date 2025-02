Criminosos arrancam mulher de dentro de carro e roubam o veículo na zona leste de SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 15/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher estacionava o carro em casa quando foi cercada por criminosos na zona leste de SP. Eles chegaram ao lado do veículo e anunciaram o assalto. A mulher então acelerou o veículo, mas acabou indo para o lado errado. A porta do carro abriu acidentalmente e, nesse momento, os criminosos aproveitaram para tirá-la de dentro do veículo, fugindo com ele. Policiais conseguiram localizar e recuperar o carro, que tinha rastreador. Vários moradores do Parque São Lucas relatam que a região tem sofrido com constantes ações de criminosos.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.