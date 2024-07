Criminosos armados fazem funcionários de refém durante assalto à marmoraria | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 13h28 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h52 ) ‌



Um assalto à mão armada foi registrado em uma marmoraria de Uberlândia. Segundo relatos, um grupo de criminosos armados rendeu os funcionários e fugiu levando um dos veículos da empresa.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram parte da ação criminosa, que contou com a participação de pelo menos três indivíduos. Um dos assaltantes estava armado e, de acordo com as vítimas, agiu com violência durante o assalto. As imagens também revelaram a presença de um segundo veículo, que dava apoio à ação dos criminosos.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e está analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar os autores do crime e localizar o veículo roubado. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão e as vítimas foram orientadas a prestar depoimento.

