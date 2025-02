Criminoso usa dados de vítima de golpe para enganar compradores de veículos Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h03 ) twitter

A vida do gerente de logística Thiago Freitas mudou totalmente depois dele sofrer um golpe. O homem pagou R$ 5 mil para adquirir um carro, porém, nunca ficou com o veículo e o vendedor desapareceu. Ele registrou um boletim de ocorrência, mas continuou tendo problemas por conta da compra. Isso porque o golpista passou a usar os dados de Thiago para enganar outras pessoas. Com isso, outras vítimas passaram a ameaçar o gerente de logísticas, achando que ele é o responsável por enganá-las.

