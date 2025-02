Criminoso invade casa, furta televisão e se esconde em motel no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 22/02/2025 - 16h55 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi flagrado carregando uma televisão furtada, enrolada em um lençol, até um motel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele entrou na casa da vítima, Maria Isabel, sem arrombar portas, retirando o miolo das fechaduras. Após o crime, o criminoso se encontrou com uma mulher, e ambos escaparam com um motorista de aplicativo. A vítima, endividada por ter comprado o aparelho por R$ 2.500, vive agora preocupada. A polícia busca informações sobre o suspeito.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeral #TelevisãoFurtada #RioDeJaneiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.