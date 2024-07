CRIMINALIDADE EM BAIXA: 128 CIDADES GOIANAS NÃO REGISTRAM NENHUM HOMICÍDIO

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 08/07/2024

128 CIDADES GOIANAS CHEGARAM A METADE DO ANO SEM NENHUM ASSASSINATO. A REVELAÇÃO É DO OBSERVATÓRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. TAMBÉM CAÍRAM OS ROUBOS EM CASAS E NO COMÉRCIO.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.