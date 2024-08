Crimes eleitorais em SC: aplicativo do TSE recebe mais de 470 denúncias na primeira semana de uso Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 27/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h42 ) ‌



A pouco mais de um mês das eleições municipais, Santa Catarina já contabiliza quase 500 denúncias de crimes eleitorais, registradas pelo aplicativo Pardal, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O repórter Moisés Stuker está em Blumenau e traz detalhes sobre as cidades com o maior número de ocorrências. Especialistas, como o advogado eleitoral Isaac Medeiros, comentam sobre as medidas preventivas e a importância do uso de novas tecnologias para garantir a transparência e a segurança do processo eleitoral.

