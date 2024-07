Crimes de estupro: País registra crescimento de casos e mulheres são maioria das vítimas Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/07/2024 - 15h27 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h18 ) ‌



Os casos de estupro no Brasil cresceram e atingiram um novo recorde. De acordo com o 18° Anuário Brasileiro de Segurança, o país registrou um crime deste tipo a cada seis minutos no ano passado. As mulheres são a maioria das vítimas e os agressores estão, na maior parte das vezes, dentro de casa.

