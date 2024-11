Crime ou acidente? Estudante atropela e mata a própria mãe Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 03/11/2024 - 22h06 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h07 ) twitter

Um estudante de medicina pega o carro e provoca um acidente fatal. À primeira vista, parece um caso de imprudência ao volante, mas a investigação toma um rumo surpreendente: a mulher que morreu na batida era a própria mãe do motorista. Agora, a pergunta que fica é: ele atropelou a mãe de propósito ou foi uma trágica coincidência? Descubra tudo no quadro Mistério do Domingo.

