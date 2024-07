Crime no Planalto Norte: homem morto a tiro de espingarda e suspeito fugindo

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Um homem foi morto com um tiro de espingarda no Planalto Norte, e a polícia já identificou o suspeito, que teria fugido após cometer o crime. As autoridades estão agora em uma busca intensa para capturar o responsável por este homicídio. Edinei Wassoaski traz as informações mais recentes sobre o caso, incluindo detalhes sobre a vítima, o suspeito e os esforços da polícia para resolver o crime. Acompanhe a reportagem da Tribuna do Povo para entender o impacto desse trágico evento na comunidade e as medidas sendo tomadas pelas forças de segurança.

