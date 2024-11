Crime encomendado: preso líder de grupo que sequestrou idoso Aclr|Do canal Record RS no YouTube 15/11/2024 - 08h32 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h26 ) twitter

Está preso o líder do grupo que sequestrou um idoso, em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. O crime foi encomendado pela enteada do idoso que ordenou que ele fosse internado em uma clínica de reabilitação, em Osório no litoral norte.

