CRIME BRUTAL: homem mata mulher grávida em Minas Gerais | Balanço Geral Manhã

Na última sexta-feira, um crime chocante abalou a comunidade de Iturama. Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta pelo marido em sua casa, com perfurações de tiros e ensanguentada. A principal suspeita da polícia é que o autor do crime seja o amante da vítima, um homem de 44 anos com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal e que, segundo investigações, a vítima estava grávida.

Testemunhas, que relataram ter ouvido disparos por volta das 9h da manhã, inicialmente pensaram se tratar de bombinhas. O suspeito foi localizado após tentar fugir e em sua propriedade foram encontradas munições e armas, incluindo o revólver que teria sido utilizado no crime.

Apesar de negar a autoria do crime e apresentar diversas contradições em seu depoimento, o homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil. O caso segue em investigação para determinar a motivação do crime e confirmar a participação do suspeito.

