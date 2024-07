Crime ambiental: criminosos usam rede de pesca para caçar pássaros

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Um flagrante de crime ambiental chamou a atenção pela crueldade. De uma só vez, criminosos conseguiram capturar dezenas de pássaros, em uma ação que surpreendeu até a polícia. Eles usaram uma rede de pesca para pegar as aves, que dormiam em uma árvore no centro da cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os agentes conseguiram chegar até o cativeiro clandestino para onde esses animais foram levados, mas muitos não resistiram.

