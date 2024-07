Criciúma vai realizar mutirão de castração Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 08h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No próximo fim de semana, Criciúma sediará um mutirão de castração durante a Feira Pet no Centro de Eventos José Conti. Para participar, os tutores precisam agendar antecipadamente pelo telefone (48) 99955-6219. No dia do procedimento, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência do município. O mutirão ocorrerá das 10h às 16h, tanto no sábado (20) quanto no domingo (21), oferecendo castração, microchipagem e medicação pós-operatória para os animais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.