Criciúma inaugura novo protocolo de atendimento para situações de emergência na área da saúde

Criciúma dá início nesta segunda-feira (01) a um novo modelo de atendimento de emergência na área da saúde, visando melhorar o suporte e a resposta a situações críticas. A cidade inaugura um protocolo inovador que promete agilidade e eficiência no atendimento às emergências médicas. A repórter Rachel Schneider está ao vivo para detalhar como essa iniciativa pode beneficiar a população local, trazendo mais segurança e qualidade no cuidado em momentos de urgência. Não perca as últimas atualizações no SC no Ar sobre essa importante mudança no sistema de saúde de Criciúma.

