Criciúma inaugura maior complexo educacional da rede municipal

No último sábado, 29 de novembro, a Prefeitura de Criciúma inaugurou o maior complexo educacional da rede municipal no bairro São Defende. Com 18 mil m² e capacidade para 800 alunos, a nova unidade substitui a antiga escola que comportava apenas 300 alunos, atendendo da educação infantil ao 9º ano. O projeto, que representa um investimento de R$ 15 milhões, marca um avanço significativo na infraestrutura educacional da cidade. Além disso, nesta segunda-feira, 02 de dezembro, pela manhã, será apresentado o Pronto Atendimento 24 horas no bairro Santa Luzia, ampliando os serviços de saúde na região.

