Criciúma celebra o Dia Nacional do Livro com recital de poesias
29/10/2024 - 10h58 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h21 )

Nesta terça-feira, 29 de outubro, é o Dia Nacional do Livro, um dado especial que promove a importância da leitura em nossas vidas. Para celebrar essa ocasião, uma escola em Criciúma preparou um encantador recital de poesias, destinado a incentivar os alunos a mergulharem no universo da literatura. A repórter Rachel Schneider está ao vivo acompanhando as apresentações, que promete encantar e inspirar a todos. Além de desenvolver habilidades de leitura, o evento também busca valorizar a poesia como uma forma de expressão artística e cultural. Com a participação de alunos e professores, esta iniciativa é um ótimo exemplo de como as instituições de ensino podem promover o hábito da leitura desde cedo, contribuindo para a formação de novos leitores.

