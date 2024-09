Crianças são resgatadas em bar de Uberlândia e mãe vai presa por abandono de incapaz Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 16h03 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h43 ) ‌



A moradora do bairro Pequis, que havia sido denunciada recentemente por abandono de incapaz ao deixar suas duas filhas, de 6 e 7 anos, sozinhas e com fome a noite toda em casa, foi presa em flagrante em Uberlândia. As crianças foram resgatadas em um bar, no bairro Monte Hebron, neste domingo (8).

Segundo apurado pela Polícia Militar (PM), a mulher de 40 anos chegou com as duas crianças ao local por volta das 2h da madrugada. Ela colocou as meninas para dormir em um sofá no interior da casa noturna e saiu.

‌



