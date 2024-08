Crianças internadas pelas famílias enfrentam o horror do Hospital Colônia Aclr|Do canal RECORD no YouTube 13/08/2024 - 02h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h31 ) ‌



Miguel da Silva é um ex-interno do Hospital Colônia. Na época, ele era apensa uma criança. Miguel se lembra de chorar bastante por saudade da família. Elza Campos Silva foi internada pela família quando era ainda pequena. Assim como os adultos, as crianças também enfrentaram fome e frio. Pacientes grávidas, logo ao parir, tinham seus bebês tomados e levados à creche do hospital. Elas não tinham sequer o direito de pegar o filho no colo uma única vez.

