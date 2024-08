Crianças ficam internadas em estado grave após serem envenenadas por vizinha Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 27/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h31 ) ‌



Duas crianças de 7 e 8 anos estão em estado grave no hospital de Teresina (PI) após ingerirem cajus que teriam sido dados por uma vizinha. As crianças estão em coma e dependem de aparelhos para respirar. A suspeita foi presa em casa pelos policiais que encontraram frascos do veneno conhecido como chumbinho no local. A mãe das vítimas relatou que os animais de estimação da família também foram envenenados.

