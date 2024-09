Criança tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em brinquedo de praça no DF Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h40 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h03 ) ‌



Uma criança de 9 anos teve parte do couro cabeludo arrancado enquanto brincava no brinquedo gira-gira, adaptada para a inclusão de crianças cadeirantes, em uma praça em Santa Maria (DF). A menina está internada após ter 90% do couro cabeludo danificado. O incidente ocorreu quando a menina estava deitada com a cabeça voltada para o eixo central do equipamento. Testemunhas relataram que a mãe tentava retirar a filha do brinquedo sem sucesso. Outra criança também sofreu um acidente semelhante no mesmo tipo de brinquedo em outro parquinho na mesma região. Em resposta aos incidentes, a Polícia Civil realizou uma perícia e a Administração Regional de Santa Maria retirou todos os brinquedos desse modelo dos parques locais.

