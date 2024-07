Criança sequestrada do HC da UFU é encontrada em Itumbiara; polícia captura suspeita Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h46 ) ‌



A Polícia Militar (PM) de Uberlândia confirmou que a bebê raptada no HC da UFU, na noite desta terça-feira (23), foi resgatada na cidade de Itumbiara, no interior de Goiás. A suspeita pelo rapto em Uberlândia foi presa por equipes da Polícia Civil do estado vizinho.

As primeiras informações são de que a presa foi identificada como uma médica neurologista da cidade de Goiás, onde ela mantinha uma clínica. Ela também já tinha vínculo com a UFU, sendo efetivada como professora de Clínica Médica na Faculdade de Medicina da instituição após passar em concurso. Ela tomou posse no último dia 13 de maio.

