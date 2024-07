Criança que orava para reencontrar cachorro recebe a melhor surpresa na véspera de aniversário

Aclr |Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube

No dia 18 de outubro de 2023, o cachorro Thor do menino Lucas desapareceu. A criança rezava muito para Deus para reencontrar seu amado pet. E então, a melhor notícia veio na véspera do seu aniversário!

Sua mãe concedeu uma entrevista exclusiva ao Amo Meu Pet 💙

