Criança fã de coletores de lixo comemora aniversário com temática e recebe surpresa em SC
21/11/2024 - 15h45 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h26 )

As crianças têm uma maneira única e pura de ver o mundo, e a história que trazemos hoje prova essa verdade de forma encantadora. Uma menina teve uma festa de aniversário bem diferente, com um tema que encantou todos os presentes e refletiu sua visão inocente e criativa do mundo ao seu redor. O Mikael Melo traz todos os detalhes dessa festa incrível. Não perca a história completa!

