Criança é flagrada brincando na janela de prédio em Goiânia Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 23/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h01 ) ‌



Uma criança foi vista brincando sozinha no parapeito da janela de um prédio em Goiânia. A imagem foi registrada por um morador que se surpreendeu ao olhar para fora e ver a situação. Apesar do risco aparente de queda, havia uma tela de proteção na janela. No momento da filmagem, a criança estava acompanhada por outra pessoa que aparentava ser uma irmã ou irmão mais velho. Durante o registro das imagens, alguém gritou pedindo para que a criança saísse do local perigoso.

