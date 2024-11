Criança é atropelada por ônibus ao atravessar rua hoje pela manhã em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/11/2024 - 15h40 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h42 ) twitter

Na manhã de hoje, um acidente envolvendo uma criança foi registrado em Joinville. A vítima foi atropelada em uma das vias da cidade, gerando preocupação entre os moradores da região. Lincoln Pradal traz agora ao vivo todos os detalhes sobre o ocorrido, incluindo a condição da criança e as circunstâncias do atropelamento. A polícia e equipes de resgate estão no local, e as autoridades investigam as causas do acidente. Acompanhe mais informações com o repórter Lincoln Pradal.

