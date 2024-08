Criança de Franca ganha camisa de ídolo do Corinthians e se emociona com encontro Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/08/2024 - 16h15 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h32 ) ‌



O Esporte Record traz agora a história do Théo, um menino de 10 anos e morador de Franca que sonha em ser jogador de futebol. Fanático pelo Corinthians, Théo conheceu o ídolo: o meia argentino do Timão, Rodrigo Garro, que deu uma camisa para o garoto, depois de um jogo em Ribeirão Preto. O vídeo do encontro fez sucesso nas redes sociais.

*Reportagem exibida em 27/08/2024.

