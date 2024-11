Criança de dois anos tem dedo preso em ralo em Araxá | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/10/2024 - 18h04 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h30 ) twitter

Uma criança de dois anos ficou com o dedo preso em um ralo inox na cidade de Araxá, gerando grande preocupação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mãe levou a menina até a unidade da companhia para buscar ajuda.

Os bombeiros iniciaram o procedimento de resgate utilizando ferramentas manuais e elétricas. A operação foi conduzida com muito cuidado, realizando o corte do objeto de forma gradual e controlada, para garantir a integridade da mão da criança. Graças às técnicas específicas adotadas, o dedo da menina foi removido do ralo em segurança, sem causar traumas ou lesões nos tecidos.

