Criança de 4 anos é uma das vítimas do acidente de ônibus em Alagoas

Um acidente na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas, deixou 18 mortos e 29 feridos. Entre as vítimas está uma criança de 4 anos. O ônibus apresentou falha mecânica e caiu. A equipe do Corpo de Bombeiros realiza buscas no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal para identificação.

