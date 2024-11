Criança de 3 anos morre afogada em lagoa em Jaraguá do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 25/11/2024 - 14h52 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma tragédia abalou Jaraguá do Sul e a região: uma criança de apenas três anos faleceu após se afogar em uma lagoa. O acidente é mais um caso triste de afogamento infantil registrado na região, destacando a importância da supervisão constante e da segurança em locais com água. Felipe Bambace traz informações detalhadas sobre o ocorrido, conversando com autoridades e especialistas para entender as circunstâncias do afogamento e reforçar a conscientização sobre a prevenção desse tipo de tragédia. Acompanhe as atualizações ao vivo na Tribuna do Povo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.