Criança de 2 anos é encontrada após desaparecer em área rural do Paraná
19/08/2024 - 11h49 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h52 )



Arthur Lima, de 2 anos, ficou quase três dias desaparecido numa área de mata no interior do Paraná. As buscas mobilizaram cerca de 50 pessoas, incluindo bombeiros, policiais militares e civis, militares do Exército e voluntários. Após aproximadamente 40 horas de buscas, o menino foi encontrado por um voluntário.

