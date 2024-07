Criança cai em buraco de quatro metros de profundidade no interior de SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/07/2024 - 12h01 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h54 ) ‌



Um menino de 4 anos caiu em um buraco de quatro metros no último sábado (20), em Indaiatuba (SP). Segundo a mãe de Ravi, o menino estava em uma festa quando acabou escapando da atenção dos pais. O resgate contou com o auxílio dos bombeiros e policiais militares. Foi necessário ainda contar com a ajuda de uma retroescavadeira para cavar a lateral do buraco e retirar o menino de lá.

