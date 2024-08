Criação de empregos formais soma mais de 200 mil em junho Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/07/2024 - 21h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h05 ) ‌



O Brasil gerou mais de 200 mil empregos formais em junho deste ano, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, foram registrados mais de 2 milhões de contratações e 1,8 milhão de demissões. O resultado representa crescimento de 29,6% em relação a junho do ano passado, quando foram criados cerca de 155,69 mil empregos com carteira assinada. Para entender os motivos que levaram a esse aumento, conversamos com Tatiana Migiyama, professora da FIPECAFI.

