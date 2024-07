Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

‌



A+

A-

O Porto de Imbituba surpreende com um aumento de 17,4% nas operações de carga no primeiro semestre, totalizando mais de quatro milhões de toneladas movimentadas. Vinícius Sieglitz traz os detalhes atualizados diretamente do Sul do estado, destacando o impacto desse crescimento na economia local e as projeções para o restante do ano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.