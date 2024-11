Crescimento do setor de serviços em Santa Catarina chega a 5,7% em agosto Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/10/2024 - 21h02 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h40 ) twitter

Em agosto, o setor de serviços em Santa Catarina apresentou um crescimento significativo de 5,7% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, superando a média nacional, conforme divulgado pelo IBGE. Esse aumento reflete a recuperação econômica do estado e destaca a importância do setor de serviços na geração de empregos e renda. Com diversas áreas em expansão, os dados são promissores para o futuro econômico de Santa Catarina.

