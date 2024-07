Cresce a procura por carros semi novos

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

A venda de carros semi novos segue em alta no país. Em Campos o cenário não é diferente. Dados do Detran mostram que em janeiro quase 300 mil veículos registrados no município.

