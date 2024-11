CRECI SC pede suspensão de corretor acusado de enganar mais de 40 famílias em Penha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 08h24 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h32 ) twitter

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina (CRECI) solicitou à Justiça a suspensão da inscrição de um corretor de imóveis suspeito de aplicar golpes imobiliários na cidade de Penha. Mais de 40 famílias foram enganadas, com o suspeito vendendo o mesmo imóvel para diferentes compradores. Segundo o CRECI, a suspensão do registro é necessária para evitar que novos crimes sejam cometidos. O caso está sendo investigado, e o corretor teria fugido do país. As vítimas pedem justiça e esclarecimentos sobre a fraude.

