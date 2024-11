Creche clandestina e insalubre é interditada em Ituiutaba | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 07h26 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h04 ) twitter

A Vigilância Sanitária de Ituiutaba interditou uma creche clandestina localizada no centro da cidade, após receber denúncias sobre a falta de higiene e segurança no local. A operação foi iniciada após o recebimento de duas denúncias anônimas, que apontavam as condições precárias da estrutura e a ausência de alvarás necessários para o funcionamento. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o estabelecimento não possuía licença sanitária, autorização do Corpo de Bombeiros e alvarás de localização e funcionamento.

Durante a vistoria, foram detectados graves problemas de higiene e segurança na estrutura física, colocando em risco tanto os funcionários quanto as crianças atendidas. Além disso, a Vigilância Sanitária identificou que os profissionais não possuíam registro em carteira, indicando a falta de regularização dos vínculos empregatícios. Diante das irregularidades, o Conselho Tutelar foi acionado, e um auto de infração foi emitido.

A creche foi interditada de forma cautelar e deverá permanecer fechada até que todas as adequações exigidas sejam realizadas ou até o término do processo administrativo sanitário, que poderá resultar em sanções ao estabelecimento.

