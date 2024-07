Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

As fortes chuvas causaram estragos significativos na região norte de Santa Catarina. Em São Bento do Sul, uma cratera de 35 metros destruiu uma rua, levando a cidade a decretar situação de emergência. A repórter Isabela Corrêa traz as informações ao vivo de Joinville, detalhando os impactos e as medidas emergenciais adotadas.

