Cratera cheia de água causa acidente no bairro Distrito Industrial | Balanço Geral Manhã

Um motociclista e seu pai, além de uma ciclista, caíram em um grande buraco aberto na Avenida José Andraus Gassani, no Distrito Industrial, em Uberlândia, nesta manhã. A moto foi engolida pela cratera, que não possuía nenhuma sinalização alertando sobre o perigo.

Instantes após a queda do motociclista e seu pai, a ciclista também caiu no mesmo buraco, antes mesmo da moto ser retirada do local. O incidente causou transtornos no trânsito e gerou preocupação entre os moradores da região.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) informou que a cratera foi causada por um rompimento na rede de água tratada. A equipe do DMAE já está no local realizando os reparos necessários, com previsão de conclusão para as 13h.

Durante o período de reparos, poderá haver baixa pressão ou falta de água nos bairros Morada do Sol, Tocantins, Guarani, Industrial, Cruzeiro do Sul, Gramado, Taiaman e adjacentes. O DMAE recomenda que os moradores desses bairros utilizem a reserva doméstica de suas caixas d'água e evitem o desperdício de água.

O DMAE também informa que os cidadãos que se sentirem lesados em situações semelhantes ao acidente do motociclista podem fazer um requerimento no protocolo online do site do DMAE. O requerimento será analisado pela Comissão Especial de Assuntos Extrajudiciais da autarquia.

