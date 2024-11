Cozinheiros de escolas de Ribeirão Preto participam do concurso da “melhor merenda”, em SP Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 18/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h32 ) twitter

Quem estudou em escola pública certamente se lembra até hoje do gostinho da merenda. O governo de São Paulo está promovendo um concurso com as melhores receitas servidas para os alunos nas escolas. E claro, cozinheiras e cozinheiros são as grandes estrelas.

*Reportagem exibida em 17/10/2024.

